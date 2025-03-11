Иржи Прохазка призвал Магомеда Анкалаева отвечать за свои слова

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка призвал обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева нести ответственность за то, что публикуется на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Мне всё равно, если страницу Магомеда ведёт менеджер. Это его аккаунт. И каждый должен нести ответственность за то, что у него публикуется. Так что если это делает какой-то менеджер, то он плохо работает», — сказал Прохазка в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Отметим, что, по признанию самого Магомеда, у него нет этого приложения. За публикации отвечает его менеджер Али Абдель-Азиз, который с ним советуется.