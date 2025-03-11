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«Без вопросов». Джамал Хилл предсказал, кто станет следующим соперником Алекса Перейры

«Без вопросов». Джамал Хилл предсказал, кто станет следующим соперником Алекса Перейры
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл считает, что руководство UFC организует незамедлительный реванш между действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«UFC организует незамедлительный реванш между Анкалаевым и Перейрой. Без вопросов. Они проведут второй бой. Мне сказали, что если бы на UFC 307 победу одержал Раунтри, то был бы незамедлительный реванш», — приводит слова Хилла аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Магомедом и Алексом состоялся на турнире UFC 313. Он завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

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