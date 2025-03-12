Арман Царукян озвучил имена бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян назвал бойцов, с которыми ему хотелось бы подраться в следующем поединке.

«Моя спина в порядке. Я готов подраться, если мне дадут бой в мае или конце апреля. Это было бы здорово. Хочу драться с претендентами, с кем-то из топ-5 — или с Гэтжи, или с Оливейрой. Джастин сейчас хочет оспорить титул. Но ему есть смысл подраться со мной, так как никто не даст ему вновь титульный шанс. Это будет несправедливо. Ему нужно побить меня или Чарльза, чтобы претендовать на пояс. Кроме того, есть ещё Илия Топурия.

Как мне кажется, матчмейкеры организуют мне бой либо с Оливейрой, либо с Гэтжи, либо с Махачевым. Я открыт для всех из топ-5. Не хочу драться с теми, кто ниже, поскольку я главный претендент и мне надо драться за титул. Я лучше всех. И моя цель — поединок за чемпионский пояс», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.