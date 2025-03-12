Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян озвучил имена бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою

Арман Царукян озвучил имена бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян назвал бойцов, с которыми ему хотелось бы подраться в следующем поединке.

«Моя спина в порядке. Я готов подраться, если мне дадут бой в мае или конце апреля. Это было бы здорово. Хочу драться с претендентами, с кем-то из топ-5 — или с Гэтжи, или с Оливейрой. Джастин сейчас хочет оспорить титул. Но ему есть смысл подраться со мной, так как никто не даст ему вновь титульный шанс. Это будет несправедливо. Ему нужно побить меня или Чарльза, чтобы претендовать на пояс. Кроме того, есть ещё Илия Топурия.

Как мне кажется, матчмейкеры организуют мне бой либо с Оливейрой, либо с Гэтжи, либо с Махачевым. Я открыт для всех из топ-5. Не хочу драться с теми, кто ниже, поскольку я главный претендент и мне надо драться за титул. Я лучше всех. И моя цель — поединок за чемпионский пояс», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.

Материалы по теме
Фото: Хамзат Чимаев встретился с Арманом Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android