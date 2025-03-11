Гэтжи: я выиграл 3 из 4 последних боёв, уступив лишь в выставочном. Хочу биться за титул

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи призвал руководство североамериканской лиги дать ему поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я выиграл три из последних четырёх поединков, уступив только в выставочном бою. Мне нужно биться за пояс. Дана, я готов», — написал на своей странице в социальных сетях Гэтжи.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Гэтжи разделил октагон с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым. Бой завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.