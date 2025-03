Экс-боец UFC: Анкалаев показал, что Перейра тоже человек

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Не думаю, что «разоблачил» – правильное слово, но Анкалаев показал, что Перейра тоже человек. Алекс жил за счёт шумихи вокруг себя. UFC очень хороши в том, чтобы создавать шумиху вокруг бойцов», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).

