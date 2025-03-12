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Рафаэль Физиев объяснил поражение Перейры в бою с Анкалаевым

Рафаэль Физиев объяснил поражение Перейры в бою с Анкалаевым
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Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Анкалаев давил и угрожал переводами в партер. С такими парнями тяжело драться. Анкалаев выступил идеально, но я задумался о другом… Почему Перейра не дрался как Перейра? Думаю, у него было много боёв и его ресурсы попросту закончились», — сказал Физиев в подкасте Ариэля Хельвани.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).

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