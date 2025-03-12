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Андрей Корешков сразится с бывшим чемпионом Bellator на турнире PFL 3 апреля

Андрей Корешков сразится с бывшим чемпионом Bellator на турнире PFL 3 апреля
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77 кг).

Им стал ещё один чемпион Bellator ямаец Джейсон Джексон.

Андрею Корешкову 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2013 по 2023 год выступал в Bellator, где становился чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в MMA 28 побед и пять поражений.

Джейсону Джексону 34 года. Ямаец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2018 по 2023 год выступал в Bellator, где становился чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в MMA 17 побед и пять поражений.

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