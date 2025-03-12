Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Хайбулаев получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полулёгком весе

Россиянин Хайбулаев получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полулёгком весе
Комментарии

Непобеждённый россиянин Мовлид Хайбулаев получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полулёгком весе (до 65 кг).

3 апреля на турнире организации Хайбулаев сразится с канадцем Джереми Кеннеди.

Мовлиду Хайбулаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2019-го выступает в PFL. Становился чемпионом промоушена в полулёгком весе. Всего на его счету 21 победа и ни одного поражения.

Джереми Кеннеди 32 года. Канадец дерётся как профессионал с 2010 года и имеет опыт выступлений в UFC, Bellator, Brave CF и PFL. Всего на его счету 21 победа и пять поражений.

Материалы по теме
Андрей Корешков сразится с бывшим чемпионом Bellator на турнире PFL 3 апреля

Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android