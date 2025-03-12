Россиянин Хайбулаев получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полулёгком весе

Непобеждённый россиянин Мовлид Хайбулаев получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в полулёгком весе (до 65 кг).

3 апреля на турнире организации Хайбулаев сразится с канадцем Джереми Кеннеди.

Мовлиду Хайбулаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2019-го выступает в PFL. Становился чемпионом промоушена в полулёгком весе. Всего на его счету 21 победа и ни одного поражения.

Джереми Кеннеди 32 года. Канадец дерётся как профессионал с 2010 года и имеет опыт выступлений в UFC, Bellator, Brave CF и PFL. Всего на его счету 21 победа и пять поражений.

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