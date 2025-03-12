Олег Попов сразится с экс-претендентом на титул Bellator в рамках Гран-при PFL

Российский боец смешанного стиля Олег Попов получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в тяжёлом весе (до 120 кг).
1 мая на турнире организации Попов сразится с британцем Линтоном Васселлом.
Олегу Попову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, в 2024-м начал выступать в PFL. Всего на его счету 17 побед и два поражения.
Линтону Васселлу 41 год. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году, с 2013 по 2023 год выступал в Bellator, где дважды боролся за титул организации. Всего на его счету в MMA 24 победы и 10 поражений.
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