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Олег Попов сразится с экс-претендентом на титул Bellator в рамках Гран-при PFL

Олег Попов сразится с экс-претендентом на титул Bellator в рамках Гран-при PFL
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Российский боец смешанного стиля Олег Попов получил соперника по четвертьфиналу Гран-при PFL в тяжёлом весе (до 120 кг).

1 мая на турнире организации Попов сразится с британцем Линтоном Васселлом.

Олегу Попову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, в 2024-м начал выступать в PFL. Всего на его счету 17 побед и два поражения.

Линтону Васселлу 41 год. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году, с 2013 по 2023 год выступал в Bellator, где дважды боролся за титул организации. Всего на его счету в MMA 24 победы и 10 поражений.

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