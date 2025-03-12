Валентин Молдавский и Сергей Билостенный сразятся в рамках четвертьфинала Гран-при PFL

Бойцовский промоушен PFL объявил пары участников Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг).

1 мая на турнире организации россиянин Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным.

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator, где становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.

Сергею Билостенному 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в Bellator. Всего на его счету 13 побед и три поражения.

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Малоизвестные факты о Валентине Молдавском