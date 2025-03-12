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Физиев заявил, что может перейти в полулёгкий вес UFC

Физиев заявил, что может перейти в полулёгкий вес UFC
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Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), не исключил, что может перейти в полулёгкий дивизион (до 65 кг).

«Я начинаю задумываться о смене весовой категории, поскольку в последний раз очень легко сгонял вес. Всю неделю [перед боем] мой диетолог пытался заставить меня набрать вес, потому что я слишком легко худел.

Да, я задумывался об этом, поскольку я не такой уж большой. Хочется драться с лучшими парнями, и парни из топ-10 очень интересны. И у них будут проблемы, если я приду в дивизион», — сказал Физиев в подкасте Ариэля Хельвани.

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