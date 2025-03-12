Комментатор UFC: Гэтжи должен сразиться с Махачевым, это точно

Комментатор UFC Джон Аник выступил за организацию поединка за титул организации в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи.

«Он должен сразиться с Исламом Махачевым за титул организации в лёгком весе, это точно», — приводит слова Аника издание Bloody Elbow.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Махачев UFC 311 в январе «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Ранее Физиев обратился к Гэтжи после поражения в реванше на UFC 313.

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