Объявлен следующий соперник Александра Шаблия в PFL

Бойцовский промоушен PFL объявил пары четвертьфинала Гран-при в лёгком весе (до 70 кг).

18 апреля на турнире организации россиянин Александр Шаблий сразится с бывшим чемпионом Bellator американцем Брентом Примусом.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 по 2023 год выступал в Bellator. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в сентябре, Шаблий проиграл единогласным решением соотечественнику Усману Нурмагомедову.

Бренту Примусу 39 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2013 по 2023 год выступал в Bellator. В своём последнем бою на турнире PFL в ноябре проиграл нокаутом россиянину Гаджи Рабаданову.