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Кит Турман успешно вернулся на ринг после трёх лет отсутствия

Кит Турман успешно вернулся на ринг после трёх лет отсутствия
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман (30-1, 22 KO) успешно вернулся на ринг после трёх лет отсутствия.

Сегодня, 12 марта, Турман выступил в рамках боксёрского вечера в Сиднее (Австралия) и встретился с австралийцем Броком Джарвисом (22-1, 20 KO). Поединок завершился победой американца техническим нокаутом в третьем раунде.

Киту Турману 36 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году, в 2015-м стал чемпионом мира.

В марте 2017 года Турман стал объединённым чемпионом мира, победив соотечественника Дэнни Гарсию. Единственное поражение в карьере потерпел от филиппинца Мэнни Пакьяо.

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