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Российский боксёр Воробьёв досрочно проиграл в Австралии

Российский боксёр Воробьёв досрочно проиграл в Австралии
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Завершился вечер профессионального бокса в Сиднее (Австралия). В андеркарде россиянин Сергей Воробьёв (20-2-2, 14 KO) оспорил титул IBF Intercontinental в среднем весе (до 72,6 кг) с австралийцем мексиканского происхождения Сезаром Тапией (17-0-1, 10 KO).

Победу техническим нокаутом одержал Тапия.

Сергею Воробьёву 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Большую часть карьеры провёл на территории России, с 2023 года выступает за рубежом. Отметим, что за границей Воробьёв одержал всего одну победу в пяти поединках.

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