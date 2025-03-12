Российский боксёр Воробьёв досрочно проиграл в Австралии

Завершился вечер профессионального бокса в Сиднее (Австралия). В андеркарде россиянин Сергей Воробьёв (20-2-2, 14 KO) оспорил титул IBF Intercontinental в среднем весе (до 72,6 кг) с австралийцем мексиканского происхождения Сезаром Тапией (17-0-1, 10 KO).

Победу техническим нокаутом одержал Тапия.

Сергею Воробьёву 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Большую часть карьеры провёл на территории России, с 2023 года выступает за рубежом. Отметим, что за границей Воробьёв одержал всего одну победу в пяти поединках.