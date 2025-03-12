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Александр Шлеменко начал подготовку к следующему бою

Александр Шлеменко начал подготовку к следующему бою
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Звёздный российский ветеран MMA Александр Шлеменко объявил о начале подготовки к следующему выступлению, которое, как ожидается, состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

«От RCC был анонсирован мой следующий поединок, который состоится 31 мая. Так что начинаю потихоньку подготовку к этому турниру. И дальше буду информировать. Чуть позже RCC обещала объявить соперника для моего следующего противостояния», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, Шлеменко победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

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