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Шаблий сказал, кто опаснее для Махачева — Царукян или Топурия

Шаблий сказал, кто опаснее для Махачева — Царукян или Топурия
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Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий высказался о возможных боях чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева с Арманом Царукяном и с Илией Топурией.

«Шансы есть у всех. Но в бою Илии с Исламом Махачевым фаворитом будет Ислам. Топурия весит в межсезонье 84 кг. Он физически крепкий парень. И мой товарищ с ним боролся в Испании. Он говорил, что у него неплохая защита от борьбы. Но мой товарищ — это не Ислам Махачев. И Арман Царукян — это гораздо бóльшая угроза, чем Топурия. Он уже провёл достаточно боёв в лёгком весе. У него есть борьба и ударка», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Чейл Соннен сказал, что должен сделать Топурия, чтобы поднять интерес к бою с Махачевым.

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