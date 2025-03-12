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Хабиб Нурмагомедов посетил матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ»

Хабиб Нурмагомедов посетил матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между французским «ПСЖ» и английским «Ливерпулем».

Напомним, встреча команд состоялась в ночь с 11 на 12 марта в Ливерпуле (Великобритания) и завершилась победой «ПСЖ» со счётом 1:0 (4:1 пен.).

«ПСЖ» проделал потрясающую работу», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

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