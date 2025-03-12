Промоутер назвал главных звёзд мирового бокса. В списке — два россиянина

Российский промоутер Герман Титов назвал, по его мнению, главных звёзд современного профессионального бокса.

«Говоря про мировых звёзд бокса, если начинать только с российских боксёров — это Бивол и Бетербиев. Если брать ещё мировой бокс, это Иноуэ, это Кроуфорд, это Альварес, это Танк Дэвис. Ну и те, кто сейчас Усику проиграл, — они всё равно до сих пор остаются звёздами: это Фьюри и Джошуа. Даже бой между ними мог быть очень большим событием. Но на данный момент Фьюри сказал, что он закончил. Многие в это не верят. Сколько я насчитал? Чуть больше пяти», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.