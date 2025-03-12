Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к Джо Рогану

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к популярному комментатору Джо Рогану.

«Как поживаешь, Джо? Дружище, я написал тебе! Если ищешь гостя для подкаста, у меня для тебя есть отличный вариант!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Роган на данный момент на сообщение Макгрегора не отреагировал.

В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец к настоящему моменту принял участие в 28 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба Нурмагомедова: