Хилл: Анкалаев сделал достаточно для победы над Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Я чувствую, что Магомед сделал достаточно для победы вне зависимости от того, как я к нему отношусь. Я буду оставаться реалистом… У Перейры были моменты, но не было по-настоящему большого момента, важного момента. Был ли у него удар, который возымел эффект, как в паре случаев с Магомедом? Этого не было. Плюс повреждений на лице Перейры было больше, чем у Анкалаева», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.

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Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева: