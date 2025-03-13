Титов: Пирог мог победить Головкина и оказаться на его месте

Российский промоутер Герман Титов поделился мнением о бывшем чемпионе мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрии Пироге.

«Большой звездой мог стать Дмитрий Пирог. Если бы здоровье не подвело. Когда мы его довели до боя за звание чемпиона мира, он поехал первый раз в Америку и сразу же бой с Джейкобсоном. Он выиграл, провёл несколько защит в России, и потом уже в Америке мы планировали ему бой с Головкиным. Это был главный бой на HBO.

За две недели до боя он получил травму. И травма уже была несовместима с дальнейшей карьерой. Я до сих пор считаю, что Пирог тогда бы мог выиграть у Головкина. И он был бы на его месте.

Причём я считаю, что Дмитрия Пирога никто не видел на максимальном уровне. Он всегда показывал бокс от соперника. Соперник слабый, и он к нему подстраивается. Чем сильнее соперник, тем Дмитрий сильнее боксировал. Так что неизвестно, что бы он мог показать с Головкиным. Получилось так, что Дмитрий травмировался, Головкин остался в этом шоу, в главном бою, засветился на HBO — и всё, и стал суперзвездой», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.