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Промоутер объяснил, почему Бивол мог не стать звездой бокса

Промоутер объяснил, почему Бивол мог не стать звездой бокса
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Российский промоутер Герман Титов высказался об абсолютном чемпионе мира в полутяжёлом весе Дмитрии Биволе.

«Дима Бивол тоже не дошёл до каких-то больших результатов в любителях. Он рано ушёл в профессионалы. И я считаю, что это было правильное решение уйти на том этапе, он бы стал тем, кем стал. Неизвестно, если бы он там ещё 200 боёв провёл в любителях, мог бы какой-то быть другой результат. Так что мы не теряем надежды, что у нас новые звёзды появятся в ближайшее время», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, реванш между Артуром Бетербиевым и Биволом за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Для уроженца Хасавюрта это было первое поражение в карьере.

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