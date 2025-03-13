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Титов рассказал о разнице между российскими и английскими зрителями

Титов рассказал о разнице между российскими и английскими зрителями
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Российский промоутер Герман Титов высказался о разнице между публикой в России и Великобритании.

«Наш зритель вот такой: чтобы стали звёздами, они должны стать звёздами на другой территории. В Штатах или в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Если он выигрывает в России и выигрывает у хороших, сильных боксёров… Я думаю, что это тоже со временем изменится. Допустим, взять ту же Англию, Америку, эти боксёры вообще там никогда не выезжали.

В Англии, когда боксируют два англичанина, собираются стадионы. Даже больше интерес, чем когда приедет какой-нибудь боксёр из России, или европеец, или американец», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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