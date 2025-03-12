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Американский экс-боец UFC: Хабиб искусственно набил себе статистику 29-0

Американский экс-боец UFC: Хабиб искусственно набил себе статистику 29-0
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Бывший боец смешанных единоборств Сэм Алви высказался о рекорде российского экс-бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиба называют одним из величайших в истории. Как я помню, он за карьеру не проиграл ни одного раунда. Он одержал 29 побед и ни разу не уступил. Он победил Джастина Гэтжи, Дастина Порье и других топ-бойцов. Но есть минус. В самом начале карьеры Хабиб искусственно набил себе красивую статистику. Его 29-0 не равны такому же рекорду в Америке. До попадания в UFC у него были слабые соперники», — сказал Алви в эфире подкаста Crain & Company.

Напомним, последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был на тот момент временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. После оглашения результата Хабиб заявил о завершении карьеры.

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