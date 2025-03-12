Криса Юбэнка оштрафовали за инцидент с куриным яйцом на битве взглядов с Конором Бенном

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший был оштрафован на £ 100 тыс. за то, что ударил своего будущего соперника Конора Бенна яйцом во время официальной пресс-конференции.

О наказании спортсмен сообщил в соцсетях, отметив, что «это стоило каждого пенни».

Напомним, во время первой битвы взглядов между соперниками произошёл резонансный инцидент, когда Юбэнк разбил куриное яйцо о голову Бенна.

Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Великобритания). На счету Криса на данный момент 34 победы при трёх поражениях. В активе Бенна 23 победы и ни одного поражения.