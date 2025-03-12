Александр Усик и Дэниэль Дюбуа могут провести бой на «Уэмбли» — Sky Sports

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британец, чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Дэниэль Дюбуа могут провести поединок на стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает Sky Sports.

Как информирует источник, именно Дюбуа является наиболее вероятным соперником Усика в следующем поединке.

Дюбуа планировал провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участие в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. После поражения британец провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы.