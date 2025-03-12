Дональд Трамп признался, что является поклонником Конора Макгрегора

Президент США Дональд Трамп высказался об ирландском бойце, бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Мне действительно нравится ваш боец. У него лучшие татуировки, которые я когда-либо видел. Конор великолепен… В Ирландии всегда было много хороших бойцов — вы знаете почему, потому что они крепкие ребята», — сказал Дональд Трамп.

В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец к настоящему моменту принял участие в 28 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Звёздный ирландец в следующем поединке сразится с представителем США Майклом Чендлером.