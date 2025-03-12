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Алекс Перейра заявил, что UFC готовит его реванш с Магомедом Анкалаевым

Алекс Перейра заявил, что UFC готовит его реванш с Магомедом Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра сообщил, что промоушен уже готовит реванш с российским бойцом, новоиспечённым чемпионом лиги в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым.

«Я знаю, что будет реванш, об этом уже говорят… Многие там оспаривали, сомневались… Я посмотрю со стороны и выскажу своё мнение», — сказал Алекс Перейра на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой стал главным событием турнира UFC 313, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее Анкалаев сообщил о начале переговоров о реванше.

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