«Придётся пройти через меня». Царукян ответил Гэтжи на просьбу о титульном бое

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян отреагировал на призыв Джастином Гэтжи к руководству североамериканской лиги дать ему поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Ты едва справился с 11-м номером рейтинга на коротком уведомлении, а до этого тебя отправили в царство теней. Если ты действительно хочешь стать претендентом номер один и бороться за пояс, тебе сначала придётся пройти через меня», — написал Арман Царукян в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Гэтжи разделил октагон с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым. Бой завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.