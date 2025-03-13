«Такого добивались только легенды». Экс-чемпион UFC высказался об Анкалаеве

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг высказался о новом обладателе титула организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Анкалаев идёт на серии из 16 боёв без поражений! 14 побед подряд, одна ничья и один несостоявшийся бой. Такого добивались только легенды — Джон Джонс, Андерсон Силва и Ислам Махачев. Если бы не поражение Полу Крейгу на последней секунде, Анкалаева бы оценивали ещё выше», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) Анкалаев победил единогласным решением бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом в полутяжёлом весе.