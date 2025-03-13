Менеджер Оливейры назвал желанного соперника для бразильца — это не Махачев

Диего Лима, менеджер и тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, заявил, что его подопечный заинтересован в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

«Для нас очень важен чемпионский пояс. Но Чарльзу также нравится пояс BMF, которым владеет Макс Холлоуэй. Это новый пояс и новый вызов, большой поединок против серьёзного соперника. Мы разговариваем об этом», – цитирует Лиму ABC.es.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Оливейра победил единогласным решением в реванше американского экс-претендента Майкла Чендлера.

Холлоуэй на UFC 308 в октябре проиграл нокаутом в бою за титул в полулёгком весе (до 65 кг) грузину Илии Топурии.