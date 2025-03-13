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Бивол оценил вероятность проведения третьего поединка с Бетербиевым в России

Бивол оценил вероятность проведения третьего поединка с Бетербиевым в России
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации третьего поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым, который может состояться позднее в этом году.

«Всё может быть. Но думаю, что это будет Саудовская Аравия. У нас есть договорённость с [промоушеном] Riyadh Season, а у них свой план по развитию», – приводит слова Бивола издание MMA.Metaratings.ru.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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