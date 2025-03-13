WBO назначила обязательного претендента для Александра Усика

Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила обязательного претендента для чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 KO).

Им стал бывший обладатель титула новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO). Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться о поединке в течение следующих 30 дней.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцами, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжан Чжилэя.