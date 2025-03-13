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UFC анонсировал бой Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду

UFC анонсировал бой Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира, который состоится 4 мая в городе Де-Мойн (США).

Бывший чемпион организации в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду (24-4-1) сразится с американцем Кори Сэндхагеном (17-5).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Фигейреду уступил единогласным судейским решением российскому экс-чемпиону Петру Яну.

Сэндхаген не выступал с августа, когда на UFC on ABC 7 проиграл единогласным решением россиянину Умару Нурмагомедову.

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