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Бо Никал сразится с экс-чемпионом ONE на турнире UFC 4 мая

Бо Никал сразится с экс-чемпионом ONE на турнире UFC 4 мая
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал соглавный поединок турнира, который состоится 4 мая в городе Де-Мойн (США).

Непобеждённый американский боец Бо Никал (7-0), выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), сразится с бывшим чемпионом ONE FC нидерландцем Ренье де Риддером (19-2).

Бо Никалу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2022 году, с 2023-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Никал победил единогласным судейским решением шотландца Пола Крэйга.

Ренье де Риддеру 34 года. Нидерландец дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019 по 2024 год выступал в промоушене ONE FC, после чего перешёл в UFC. В своём последнем бою на UFC 311 в феврале победил удушающим приёмом американца Кевина Холланда.

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