«Меня это возмутило». Даня Милохин рассказал про своих следующих соперников

Звёздный российский блогер Даня Милохин высказался о предстоящем поединке с молдаванином Василе Жосаном, который состоится 15 марта в Кишинёве.

«Жосан пригласил меня сам. Возможно, кто-то потом будет говорить: «Ой, конечно, он выбрал неопытного. Давай со мной драться», на это я отвечу, что он меня позвал сам, а я согласился, мне сейчас нужен опыт на ринге. Парнишка молодец, он молодой, я видел, что он боевой, умеет бить, этим он и интересен.

Арген поинтереснее, он чуть покрупнее. Также, мне кажется, он более танковый — будет переть на меня. И мне интересен он, конечно, с точки зрения пиара. Он намного популярнее, чем тот же Жосан.

Что касается истории нашего боя с Аргеном. Мне он написал первый, это было, когда уже был запланирован мой первый бой с индусом. До этого мы никогда с ним не переписывались. Пишет: «Гоу файт, гоу подерёмся». Я такой: «О, нифига себе, что-то слишком самоуверенно он написал». Меня это насторожило. Я спрашиваю: «Чем же ты занимаешься, брат, что ты так уверенно пишешь?» И он говорит: «Занимался этим, этим, немного качался». Я такой: «Окей».

Прошёл бой, прошло время, я съездил в Казахстан, съездил в Таиланд, и тут мы думаем, с кем же можно подраться. Я вспоминаю, что есть Арген, и пишу ему: «Йоу, привет, го драться. Всё, мы готовы. В каком весе?» Он говорит: «69». Нормально. Мы находим организацию, которая делала нам первый бой, и планируем бой летом. Мы готовимся, тренируемся, все заряженные. И тут нам говорят: «Извините, бой перенесли». Потом говорят: «Извините, бой отменили». И всё, и я что-то слегка расстроенный, что не будет боя и что нужно искать ещё. Мы тренируемся дальше, и в итоге приходит организация казахская, которая готова сделать этот бой. И вот мы здесь.

А ещё после лета, когда отменился бой, я увидел сообщение, в котором Арген говорит, что я его испугался. Меня это возмутило. Я был на тренировке. И я, как увидел это сообщение, записал видео и вызвал публично Аргена на бой», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.