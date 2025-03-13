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Райан Гарсия: Дана Уайт добьётся больших успехов в боксе

Райан Гарсия: Дана Уайт добьётся больших успехов в боксе
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал новость о создании Главным управлением развлечений Саудовской Аравии и владельцем UFC и WWE, компанией TKO Group, боксёрской лиги.

«Рад приходу Даны. Он отличный парень. Уверен, команда добьётся успехов. Я занимался боксом всю свою жизнь. И я намерен оставаться верным себе и делать то, что я делаю для Golden Boy и DAZN – давать лучшие бои фанатам. Работа с Турки Аль аш-Шейхом и Riyadh Season, устраивающих чемпионские шоу, большая честь для меня», — приводит слова Гарсии издание Give me Sport.

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