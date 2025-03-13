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Милохин: я спарринговался жёстко. Синяки, тошнота, челюсть болела

Милохин: я спарринговался жёстко. Синяки, тошнота, челюсть болела
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Звёздный российский блогер Даня Милохин рассказал о подготовке к своему следующему выступлению на боксёрском ринге, запланированному на 15 марта в Молдове.

«Я тренировался до первого боя всего лишь три месяца. Сейчас от него до следующего, 15 марта, прошёл год и три месяца. Я кардинально изменился. У меня было очень много спарринг-партнёров — разных, чемпионов России, других чемпионов. Я был в разных странах — Казахстане, Молдове, Таиланде, там спарринговался жёстко. Челюсть болела, синяки, головокружение, тошнота — всё это прошёл. Если бы я сейчас дрался с собой в том первом бою, то я бы себя того уничтожил», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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