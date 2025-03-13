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Гловер Тейшейра: Перейра уже творил историю и сделает это снова

Гловер Тейшейра: Перейра уже творил историю и сделает это снова
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Бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра, тренирующий бразильского полутяжеловеса Алекса Перейру, высказался о возможном реванше подопечного с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Алекс проиграл по очкам, но мы вернёмся к работе, внесём изменения, заберём реванш и заново напишем историю. Алекс уже творил историю и сделает это снова. Он великий воин, я им очень горжусь», – сказал Тейшейра на YouTube-канале Перейры.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

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