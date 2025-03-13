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Инсайдер: ведутся переговоры о бое Бахрам Муртазалиев — Верджил Ортис

Инсайдер: ведутся переговоры о бое Бахрам Муртазалиев — Верджил Ортис
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Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) может сразиться с обладателем временного титула WBC американцем Верджилом Ортисом-младшим (23-0, 21 KO), сообщает обозреватель Дэн Рафаэль.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале, Ортис победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира узбекистанца Исраила Мадримова.

Муртазалиев в октябре победил техническим нокаутом австралийского экс-чемпиона Тима Цзю, проведя первую защиту титула.

Ранее Муртазалиев назвал сроки следующего поединка.

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Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю:

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