Азамат Мурзаканов сразится с Джонни Уокером на турнире UFC в мае — MMAJunkie

Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов (14-0), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 17 мая в Катаре.

Соперником Мурзаканова станет бразилец Джонни Уокер (20-9).

Азамату Мурзаканову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го начал выступать регулярно. В марте 2022 года дебютировал в UFC, где провёл четыре поединка, во всех одержав победы.

Джонни Уокеру 32 года. Бразилец выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации семь побед и шесть поражений.

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