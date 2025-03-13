Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт — о создании новой боксёрской лиги: у нас будет один пояс, как в UFC

Дана Уайт — о создании новой боксёрской лиги: у нас будет один пояс, как в UFC
Комментарии

Генеральный директор бойцовского промоушена UFC американец Дана Уайт прокомментировал создание новой боксёрской лиги совместно с промоутерами из Саудовской Аравии.

«Будет один пояс… Как в UFC. Та же модель. WBC, IBF, WBA и остальные станут работать с традиционными промоутерами. Мы не будем этого делать. У нас будут классические весовые категории, с которых всё начиналось. И один чемпион», — приводит слова Уайта издание ESPN.

Ранее звёздный американский полусредневес Райан Гарсия поделился мнением о приходе Даны Уайта в профессиональный бокс.

Материалы по теме
Райан Гарсия: Дана Уайт добьётся больших успехов в боксе

Какое состояние нажил глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android