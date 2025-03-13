Дана Уайт — о создании новой боксёрской лиги: у нас будет один пояс, как в UFC

Генеральный директор бойцовского промоушена UFC американец Дана Уайт прокомментировал создание новой боксёрской лиги совместно с промоутерами из Саудовской Аравии.

«Будет один пояс… Как в UFC. Та же модель. WBC, IBF, WBA и остальные станут работать с традиционными промоутерами. Мы не будем этого делать. У нас будут классические весовые категории, с которых всё начиналось. И один чемпион», — приводит слова Уайта издание ESPN.

Ранее звёздный американский полусредневес Райан Гарсия поделился мнением о приходе Даны Уайта в профессиональный бокс.

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