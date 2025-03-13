«Настоящая легенда футбола». Хабиб Нурмагомедов встретился с Месутом Озилом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился в Стамбуле с бывшим атакующим полузащитником лондонского «Арсенала» и национальной команды Германии Месутом Озилом.

«Приятно познакомиться, мой турецкий брат. Настоящая легенда футбола и очень хороший человек», – подписал Нурмагомедов фото, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Хабиб Нурмагомедов последний бой провёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был американец Джастин Гэтжи. Поединок завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. После окончания встречи Хабиб объявил о завершении карьеры бойца.

Месут завершил игровую карьеру в 2023 году. За свою профессиональную футбольную карьеру Озил выступал за «Шальке», «Вердер», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Фенербахче» и «Башакшехир». За национальную команду Германии экс-футболист сыграл 92 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 40 результативными передачами.