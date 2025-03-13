Магомед Анкалаев: мой реванш с Алексом Перейрой не пройдёт всю дистанцию

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проанализировал свой бой с представителем Бразилии Алексом Перейрой, который состоялся 9 марта на UFC 313. А также высказался насчёт потенциального реванша с Поатаном.

«Я только что пересмотрел свой бой. 20 минут этого поединка прошли полностью в стойке, и бо́льшую часть времени я оказывал давление. План состоял в том, чтобы использовать борьбу для открытия возможностей в стойке. Мои удары были тяжелее, а также мне удалось нанести больше значимых попаданий. Я готов к шестому раунду, но на этот раз бой не пройдёт всю дистанцию. Погнали!» — написал на своей странице в социальных сетях Анкалаев.