Объявлен следующий соперник Андрея Орловского после ухода из UFC

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский проведёт следующий поединок под эгидой североамериканского промоушена Dirty Boxing. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Его соперником будет американец Терренс Ходжес. Их поединок состоится 22 марта на турнире организации.

Фото: Пресс-служба Dirty Boxing

Напомним, Орловский покинул UFC на серии из четырёх поражений. В последний раз Питбуль побеждал 20 апреля 2022 года на турнире UFC on ESPN 35. Тогда оппонентом белорусского бойца был представитель США Джейк Коллье. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Орловского раздельным решением судей.