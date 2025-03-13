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«Это какая-то порнография». Бабанин — о боях Милохина

«Это какая-то порнография». Бабанин — о боях Милохина
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Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях британца Тайсона Фьюри, высказался насчёт боёв популярного российского блогера Дани Милохина.

«Это какая-то порнография. Он молодец, что надел перчатки. Но каждый человек должен заниматься тем, что он хорошо умеет делать. Пусть он видео записывает, песни поёт. А всё остальное – это пиар, деньги какие-то. Хотя не думаю, что у него с ними проблемы», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, следующий бой по боксу Милохин проведёт 15 марта против представителя Молдавии Василе Жосана.

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