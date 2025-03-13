«Какой бой с Джервонтой, вы о чём?» Бабанин оценил общий уровень российских боксёров

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях британца Тайсона Фьюри, оценил общий уровень российских боксёров.

«Бахрам Муртазалиев – красавец. У него школа, которая прошла серьёзные испытания. Я знал, что он победит Тима Цзю. А вот остальные парни… Взять того же Курбанова, Батыргазиева. Особенно последний бой Альберта. Да, красавец, сила воли, преодоление. Но какой бой с Джервонтой, вы о чём вообще? Это смешно. Уровень перворазрядника и международника. Знаю Альберта, хорошо к нему отношусь. Однако нужно же смотреть правде в глаза. Батыргазиев выиграл последний бой. Но с такими соперниками так боксировать нельзя. Шансов против Джервонты – 0. Но история циклична. Сегодня – нет, завтра – есть. И какая-нибудь звёздочка обязательно выскочит», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.