Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт объяснил, почему считает Дастина Порье идиотом

Пэдди Пимблетт объяснил, почему считает Дастина Порье идиотом
Комментарии

Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт высказался в адрес бывшего обладателя временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американца Дастина Порье.

«Мне кажется, Дастин должен провести ещё несколько поединков. Порье хорошо выступил в последнем бою, и я не понимаю, зачем ему уходить на пенсию, когда он выглядит так классно. Но он, должно быть, идиот. Я уверен, что в поединке с ним одержал бы победу. Рад был бы сразиться с Дастином», — приводит слова Пимблетта портал BJ Penn.

Напомним, следующий бой Пимблетт проведёт против бывшего претендента на титул UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера на турнире UFC 314.

Материалы по теме
Пимблетт — о будущем: завоюю титул и хочу провести первую защиту против Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android