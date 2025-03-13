Пэдди Пимблетт объяснил, почему считает Дастина Порье идиотом

Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт высказался в адрес бывшего обладателя временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американца Дастина Порье.

«Мне кажется, Дастин должен провести ещё несколько поединков. Порье хорошо выступил в последнем бою, и я не понимаю, зачем ему уходить на пенсию, когда он выглядит так классно. Но он, должно быть, идиот. Я уверен, что в поединке с ним одержал бы победу. Рад был бы сразиться с Дастином», — приводит слова Пимблетта портал BJ Penn.

Напомним, следующий бой Пимблетт проведёт против бывшего претендента на титул UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера на турнире UFC 314.