Чемпиона UFC Магомеда Анкалаева наградили высшей наградой республики Дагестан

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) Магомеда Анкалаева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», который является высшей наградой в республике.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано ТАСС

«Подписал указ за заслуги перед республикой, которую благодаря вам, нашим спортсменам, знают, уважают, а где-то даже и боятся наши соперники. Причём не только на ринге, на ковре, но и там, где они на самом деле из соперников превращаются во врагов. Пусть они знают, какой мы силой и потенциалом обладаем и чем мы всегда можем ответить на их выпады», — приводит слова Меликова ТАСС.

Ранее Анкалаев проанализировал свой бой с представителем Бразилии Алексом Перейрой, а также высказался насчёт потенциального реванша с Поатаном.